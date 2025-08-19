ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.83 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.89 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.86 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.83 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.89 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي: 12.88 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
