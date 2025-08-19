كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.83 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.86 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.83 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.89 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.88 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.