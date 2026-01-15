إعلان

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- ميريت نادي:

03:59 م 15/01/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.22 جنيه للشراء، و 47.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.24جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار انخفاض سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
أخبار المحافظات

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
وثائق لم تُنشر من قبل.. أحمد موسى يطلق كتاب "أسرار" بحضور عدد من الوزراء
أخبار مصر

وثائق لم تُنشر من قبل.. أحمد موسى يطلق كتاب "أسرار" بحضور عدد من الوزراء
الوكالة الفرنسية: السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
شئون عربية و دولية

الوكالة الفرنسية: السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات