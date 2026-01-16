ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع
كتب : آية محمد
سعر الريال السعودي
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
بنك مصر: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.55 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك الإسكندرية: 12.59 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.