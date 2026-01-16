إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:29 م 16/01/2026 تعديل في 02:29 م

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك مصر: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.55 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 12.59 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر الريال السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صرح عملاق.. أول صور لمسجد العزيز الحكيم بالمقطم بعد أن افتتحه الرئيس فجرًا
أخبار مصر

صرح عملاق.. أول صور لمسجد العزيز الحكيم بالمقطم بعد أن افتتحه الرئيس فجرًا
بشارات وحظوظ مفاجئة تنتظر مواليد 4 أبراج- هل أنت منهم؟
علاقات

بشارات وحظوظ مفاجئة تنتظر مواليد 4 أبراج- هل أنت منهم؟

خطيب المسجد النبوي يكشف عن دلالات ومظاهر معجزة الإسراء والمعراج العظمى
أخبار

خطيب المسجد النبوي يكشف عن دلالات ومظاهر معجزة الإسراء والمعراج العظمى
سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
زووم

"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة