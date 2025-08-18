ماذا نعرف عن "وان بنك" أول بنك رقمي في مصر؟

وان بنك أول بنك رقمي

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي أمس موافقة البنك المركزي للتحول إلى "وان بنك" أول بنك رقمي في مصر يقدم جميع خدماته حصريا عبر القنوات والمنصات الرقمية.

كما تضمن بيان الشركة موافقة البنك المركزي المصري على تشكيل مجلس إدارة البنك برئاسة خالد العطار، رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، وشريف البحيري رئيس تنفيذي وعضو منتدب.

ماذا نعرف عن "وان بنك"؟

- "وان بنك" مملوك لبنك مصر من خلال شركة مصر للابتكار الرقمي.

- في مايو 2024 حصلت شركة مصر للابتكار الرقمي على الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي تحت اسم onebank "وان بنك".

- تأسست شركة مصر للابتكار الرقمية في 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.

- 2.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء أول بنك رقمي.

- رأس مال "وان بنك" يبلغ 4 مليارات جنيه.

- وافق المركزي أمس على تحويل شركة مصر للابتكار الرقمي إلى بنك رقمي.

- وافق المركزي أمس على تعيين مجلس إدارة أول بنك رقمي في مصر.

- من المخطط بدء عمليات البنك خلال 2026.

- يهدف onebank"وان بنك" إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.

- يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.

- سيمثل onebank "وان بنك" إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات كافة العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي.

ويسعى onebank "وان بنك" للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

كان البنك المركزي المصري أصدر في يوليو قبل الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.