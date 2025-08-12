المركزي يلغي قيود متابعة العميل عند استخدام بطاقة الائتمان بالخارج

كتبت- منال المصري:

قرر مجلس إدارة البنك المركزي - بالنسبة للعملاء المسافرين الذين قاموا بالتواصل مع البنك لاستخدام بطاقاتهم بالخارج - إلغاء ما ورد بالبند رقم 2 من الكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023 الذي ينص على متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج.

كانت البنوك تقوم بمتابعة العميل للتأكد من سفره خارج مصر من خلال أختام المغادرة والوصول خلال مدة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة.

وأكد المركزي أن للبنك الحق في متابعة استخدامات العملاء البطاقات الائتمان للتأكد من أنها تمت أثناء تواجدهم في الخارج.

وفي حالة عدم التزام العميل بتقديم المستندات الدالة على ذلك يتعين على البنك مصدر البطاقة اتخاذ الإجراءات الواردة بالبند رقم (۳) من الكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023 وكذلك الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 11 فبراير 2024 المشار إليهما أعلاه.

ويأتي هذا التعديل في ضوء الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023 والمعدل بتاريخ 11 فبراير 2024 بشأن إحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، حيث تم تحديد بعض القواعد المنظمة في هذا الشأن وكذا الإجراءات اللازم اتخاذها حال عدم الالتزام بها.