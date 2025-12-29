إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:38 ص 29/12/2025

الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.64 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 12.64 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 12.64 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.67 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و12.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.67 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

الريال السعودي

