تصل لـ10.25%.. توقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة في 2026

كتب : منال المصري

12:51 م 29/12/2025

اسعار الفائدة

كتبت- منال المصري:
توقع مصرفيون وبنوك استثمار محلية وعالمية خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بين 3% و10.25% خلال 2026 بعد موجة التخفيضات خلال 2025.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 7.25% خلال العام الحالي على 5 مرات آخرها 1% الخميس الماضي إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

جاء ذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة بـ19% من مارس 2022 حتى مارس 2024 لتصل إلى مستويات قياسية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصري استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية توسعية خلال العام المقبل، مرجحًا خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% و5% خلال عام 2026، بدعم من استمرار تراجع التضخم.

وأشار إلى أن تراجع أسعار الفائدة سينعكس إيجابًا على تباطؤ معدلات التضخم وزيادة الإنتاج، بما يسهم في خفض أسعار السلع، باعتبار أن سعر الفائدة أحد مكونات تكلفة المنتج النهائي.

كان معدل التضخم بمدن مصر تباطأ إلى 12.3% في نوفمبر الماضي بعد أن وصل إلى مستويات قياسية 38% في سبتمبر 2023 تحت ضغط تراجع قيمة الجنيه.

ورجح هاني أبو الفتوح خبير اقتصادي أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 7% و8%، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وفق المستهدفات المعلنة.

وأوضح أن كل المؤشرات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم العام المقبل مما يجعل الباب مفتوح أمام المركزي للمزيد من الخفض.

وتوقعت إي أف جي هيرميس خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 7% خلال العام المقبل بعد انسحار الضغوط التضخمية.

كان المركزي أكد في تقريره أن رغم تباطؤ انخفاض التضخم خلال العام المقبل فإنة سيسير اتجاهه النزولي المستهدف بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026.

وأوضحت هيرميس أن هذه التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة حادة نوعا ما، لكنها تظل معقولة، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الفائدة الحقيقية ستكون عند 5%على الأقل.

وتوقعت فيتش سوليوشنز، أن يخفض البنك المركزي سعر الإقراض الرئيسي بنحو إلى 10.25% خلال العام المقبل إلى 11.25% بنهاية عام 2026.

أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة محمد عبد العال

