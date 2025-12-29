إعلان

ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:30 ص 29/12/2025

سعر الريال السعودي

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.64 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.95 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.98 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار البحريني: 124.98 جنيه للشراء، و126.55 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.08 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و13.09 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 66.65 جنيه للشراء، و67.38 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.2 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و155.43 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

أسعار العملات العربية البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

