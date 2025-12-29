البنك المركزي يطرح أذون خزانة وصكوك سيادية بـ 47 مليار جنيه اليوم

كتبت- منال المصري:

يطرح البنك المركزي اليوم سندات خزانة وصكوك سيادية بقيمة 47 مليار جنيه في آخر عطاء له خلال 2025 اليوم وبعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% يوم الخميس.

بحسب موقع المركزي، فإنه من المستهدف اليوم بيع سندات خزانة للعائد الثابت والمتغير أجل عامين و3 سنوات بقيمة 42 مليار جنيه.

كما يخطط إلى بيع صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه اليوم أجل 3 سنوات للعائد الربع سنوي، وفق موقع المركزي.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% في آخر اجتماع له خلال 2025 يوم الخميس للمرة الخامسة منذ بداية العام إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

أذون وسندات الخزانة والصكوك السيادية تعد من إحدى أدوات الدين في يد وزارة المالية تلجأ لهم لجمع سيولة من السوق لسد عجز الموازنة مقابل عائد مجزي للعملاء يدفع مقدما للأذونة ودورية ربع سنوية أو نصف سنوية للسندات.