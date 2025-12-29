ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و7 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.