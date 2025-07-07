كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 7-7-2025، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 للبيع.

بنك مصر: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.31 جنيه للشراء، و49.4 جنيهًا للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.





