المركزي يبيع أذون خزانة بـ90 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري، أنه يعتزم بيع أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة بقيمة 90 مليار جنيه غدا الأحد في أول عطاء له بالعام المالي الجديد، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

وبشكل دوري يعمل البنك المركزي على بيع أذون خزانة أسبوعيا بالنيابة عن وزارة المالية بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات.

باع البنك المركزي في آخر عطاء له يوم الاثنين الماضي أذون خزانة بنحو 166 مليار جنيه بأكثر من ضعف المستهدف بدعم زيادة الإقبال من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري والاستفادة من العائد المرتفع، وفق بيانات المركزي.

أذون الخزانة التي تشبه الأوراق المالية قصيرة الأجل (3أشهر و6 و9 أشهر وسنة) أحد الأدوات في يد وزارت المالية وتُستخدم في معظم دول العالم كوسيلة لجمع السيولة وتغطية النفقات الحكومية الشهرية.