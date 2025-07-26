المركزي يسعى إلى طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري طرح عطاء أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة غدا الأحد بهدف جمع 80 مليار جنيه من المستثمرين لسد عجز الموازنة.

ويتولى البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعي بيع أذون وسندات خزانة التي تعد أحد الأدوات التمويلية لجمع سيولة لسد المصروفات الحكومية بسبب هجز الموازنة.

وتسهدف المالية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدا في يوليو الجاري طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 2.3 تريليون جنيه وهو رقم قياسي لم تعلن عنه من قبل.

كما باعت المالية خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 أذون وسندات خزانة تخطت 6 تريليونات جننيه ليسجل أعلى رقم تاريخي.