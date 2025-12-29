إعلان

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:20 م 29/12/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
عاجل.. مفاجآت بالجملة في التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام أنجولا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد