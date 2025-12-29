كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.