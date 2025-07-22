إيرادات السياحة ترتفع 15.4% إلى 12.5 مليار دولار في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفعت الإيرادات السياحية 15.4% خلال أول 9 شهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 12.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار)، بنفس الفترة من العام المالي 2023-2024.

بحسب بيان البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات من "يوليو إلى مارس بالعام المالي المنتهي في يونيو 2025”، فإن عدد الليالي السياحية ارتفع إلى نحو 134.3 مليون ليلة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل 116.4 مليون ليلة بنفس الفترة من العام السابق له.