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بنك الاسكان والتعمير يستعد لإطلاق موقع إليكتروني متخصص في مشروعات الإسكان

05:23 م الأربعاء 16 يوليه 2025

بنك التعمير والإسكان

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يستعد بنك التعمير والإسكان لإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد، والمتخصص في الحجز الإلكتروني للمشروعات الإسكانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

ويجيئ إطلاق الموقع الجديد في إطار خطة البنك الاستراتيجية لتطوير الخدمات الإسكانية، وبالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يُعد هذا التطوير خطوة محورية ضمن جهود البنك المستمرة لدعم خطة الدولة في التوسع العمراني، من خلال تقديم خدمات رقمية متقدمة تواكب تطلعات المواطنين وتضمن أعلى مستويات الأمان والشفافية والحيادية.

ويوفر الموقع الجديد للمتقدمين إمكانية التسجيل والحجز بطريقة سهلة وآمنة، بما يُسهم في خدمة شريحة أكبر من العملاء الراغبين في الاستفادة من مشروعات الإسكان المتنوعة.

ويؤكد بنك التعمير والإسكان التزامه المتواصل بدوره كشريك استراتيجي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حرص البنك وعلى مدار أكثر من 45 عاماً على خدمة ملايين العملاء، مما يعكس رؤيته في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

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