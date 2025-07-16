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سعر الدولار يرتفع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

03:52 م الأربعاء 16 يوليو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16-7-2025، بينما تراجع في 3 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.39 جنيه للشراء، و49.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.4 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و49.5 جنيهًا للبيع، بتراجع 3 قروش.

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