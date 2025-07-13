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الدولار بـ49.58 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 13-7-2025

06:30 ص الأحد 13 يوليه 2025

سعر الدولار

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الأحد 13-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الأحد 13-7-2025 وهي كالآتي:

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎- الدولار: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع.

‏‎- سعر اليورو الأوروبي: 58.08 جنيه للشراء، و58.36 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترليني: 7.36 جنيه للشراء، و.62 جنيه للبيع.

‏‎- سعر الدينار الكويتى: 161.68جنيه للشراء، و162.81 جنيه للبيع

- ‏‎سعر الريال السعودي: 13.17 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي: 13.48 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

‏‎- سعر الريال القطري: 12.58 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.

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