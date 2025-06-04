احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 48.526 مليار دولار في مايو

كتبت- منال المصري:

زاد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 382 مليون دولار خلال شهر مايو إلى 48.526 مليار دولار من 48.144 مليار دولار في أبريل.

بدأ احتياطي النقد الأجنبي في تسجيل قفزات متتالية ليصل إلى مستويات قياسية بعد توقيع مصر على صفقة رأس الحكمة البالغة نحو 35 مليار دولار.

وقفز احتياطي النقد الأجنبي بنحو 13.2 مليار دولار خلال آخر 15 شهرا بفضل دخول جزءا من تدفقات رأس الحكمة في احتياطي النقد الأجنبي.