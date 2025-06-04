26.4 مليار دولار.. قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة 82.7% خلال 9 أشهر من الفترة يوليو إلى مارس 2024/2025، إلى نحو 26.4 مليار دولار مقابل نحو 14.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

في الربع الثالث من العام المالي الحالي "يناير إلى مارس" 2024-2025 ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 86.6% على أساس سنوي إلى نحو 9.4 مليار دولار مقابل نحو 5 مليارات دولار بنفس الفترة من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات خلال شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي إلى نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.