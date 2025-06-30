صندوق بنك القاهرة الأول للأسهم يتخطي المليار جنيه ويحقق عوائد قياسية

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة تسجيل صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي "للأسهم" إنجازًا أكثر من مليار جنيه في حجم الأصول، ليصبح بذلك من أكبر صناديق الأسهم في السوق المصري من حيث الحجم، ويدخل ضمن قائمة الصناديق المليارية الرائدة بالسوق.

وقال بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة في بيان له اليوم، إن هذا الإنجاز يؤكد التزام بنك القاهرة بدوره الريادي في تقديم حلول استثمارية متنوعة واحترافية، تدعم نمو الثروات وتحقيق أهداف المستثمرين، في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية.

وقال عبد الحميد مرتجى رئيس قطاع الإستثمار وأمناء الإستثمار ببنك القاهرة إن الصندوق يعد من أوائل الصناديق الاستثمارية التي أُطلقها البنك منذ تأسيسه في عام 1995، بتحقيق عوائد تراكمية بلغت نحو 3.555% منذ تاريخ الإنشاء وحتى الآن كما حقق الصندوق عائدًا بنسبة 32.9% خلال 2024.

ويُدار الصندوق من خلال شركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول بالمنطقة، ما يعزز من كفاءة إدارة الصندوق واستدامة نتائجه المتميزة.

ويضم بنك القاهرة تحت مظلته مجموعة من الصناديق ي مختلف التصنيفات، تشمل صندوق بنك القاهرة الثاني للسيولة (اليومي) ذو العائد التراكمي اليومي، والذي يلبي احتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات نقدية عالية السيولة، وصندوق الوفاق الإسلامي للأسهم، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقدم فرصًا استثمارية في أسهم منتقاة، وصندوق بنك القاهرة لأدوات الدين (الثابت)، والذي يوفر خيارات استثمارية مستقرة في أدوات الدين الحكومية والخاصة.