الجنيه يقفز مقابل الدولار في منتصف التعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

سجل سعر الجنيه قفزة جديدة مقابل الدولار مرة أخرى في 5 بنوك، بين 8 قروش، و 11 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 30-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.