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انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

10:20 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-6-2025 ، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.18 جنيه للشراء ، و 13.26 جنيه للبيع. بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.50 جنيه للشراء ، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.31 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و 131.93 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.69 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.49 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش ، و70.17 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 161.19 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش ، و162.26 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

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