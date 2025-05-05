انخفاض إيرادات قناة السويس 62.3% في 6 أشهر بسبب توترات البحر الأحمر

كتبت- منال المصري:

تسببت التوترات في منطقة البحر الأحمر المتواصلة في استمرار هبوط إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بنسبة 62.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي.

واقتصرت إيرادات قناة السويس على نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 4.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق، وفق تقرير ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام المالي 2024-2025 الصادر على موقع المركزي اليوم.

وجاء ذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 69.2 لتقتصر على 2447 مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 52.2%.

وأرجع تقرير المركزي أسباب التراجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.

على مدار أكثر من عام تواصل جماعة الحوثيين اليمنية شن هجمات على سفن البضائع العالمية للضغط على العالم لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وهو ما أجبر السفن إلى تجنب المرور من قناة السويس واختيار مسلك آخر للعبور أكثر مشقة وهو رأس الرجاء الصالح.