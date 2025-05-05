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ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

09:27 ص الإثنين 05 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.67 جنيه للشراء، و 50.77 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.69 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و50.79 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

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