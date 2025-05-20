البنك الأهلي يوقع بروتوكولا مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي بروتوكول تعاون ثلاثي مع شركة ماستركارد بالتعاون مع مجموعة مواصلات مصر، بهدف ميكنة المدفوعات بمركبات النقل الجماعي التابعة لمجموعة مواصلات مصر للعملاء الحاليين والمرتقبين بهدف اتاحة حجز وشراء تذاكر وسائل النقل إلكترونيا باستخدام أيمن البطاقات البنكية.

وقال صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في بيان للبنك اليوم إن هذا التعاون يأتي استكمالا لاستراتيجية البنك الأهلي المصري خطته في التوسع في ميكنة المدفوعات الالكترونية بشكل عام، والتي تتضمن ميكنة مدفوعات وسائل النقل للمواطنين، لتسهيل عملية حجز التذاكر الخاصة بشركة مواصلات مصر، وذلك عبر المنصات الرقمية ونقاط البيع الالكترونية داخل المركبات والتي سيوفرها البنك بأعلى كفاءة وجودة مواكبة للتوجهات العالمية نحو خدمات نقل متطورة، مما يعزز تجربة العملاء.

وأكد أن البنك الأهلي المصري يعمل على تطوير خدماته الرقمية بشكل مستمر لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، إضافة الى توسيع حلول الدفع الإلكترونية في عدة قطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ويسهم في بناء مجتمع أقل اعتمادا على النقد .

من جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: "تعكس هذه الشراكة التزام ماستركارد بدفع عجلة التحول الرقمي في مصر من خلال تعزيز قبول المدفوعات الرقمية وتوفير طرق دفع تتناسب مع احتياجات المواطنين، تعد المواصلات العامة قطاعًا رئيسيًا، ومن خلال توفير حلول الدفع الرقمية فإننا نُبسّط رحلات الركاب على متن وسائل النقل العام، ونُلبّي الاحتياجات المتنامية لتوفير تجارب سلسة وآمنة وفعالة."

وأضاف ديميتريوس: "تفخر ماستركارد بريادتها في تنفيذ مشاريع استراتيجية لرقمنة مدفوعات النقل العام في عدد من أكبر مدن العالم، مثل نيويورك، باكستان، سنغافورة، وساو باولو، حيث ساهمت في تحديث أنظمة النقل وتمكين ملايين الركاب من الدفع باستخدام بطاقاتهم المصرفية أو هواتفهم المحمولة أثناء التنقل.وسنستمر من خلال شراكتنا الاستراتيجية في تطوير الحلول الرقمية المختلفة لدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام."

ومن جانبه أشار الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مواصلات مصر"، إلى أن التعاون مع البنك الأهلي المصري وماستركارد يُعد خطوة مهمة لدعم خطة المجموعة للتحول إلى منظومة نقل ذكية، وأكد أن "مواصلات مصر" كانت من أوائل مجموعة الشركات في مصر التي قدمت خدمة الدفع الإلكتروني لتذاكر النقل العام من خلال "الكارت الذكي"، وهو ما يجعلها رائدة في هذا المجال، مضيفا أن هذه الشراكة الجديدة ستُسهّل بشكل كبير على المواطنين دفع قيمة التذاكر باستخدام البطاقات البنكية أو من خلال نقاط البيع الذكية داخل وسائل النقل العام، مما يعني تجربة أكثر راحة وسرعة للركاب، ويقلل من التعامل بالكاش.

وأوضح أن هذا التطور يعكس حرص الشركة على تقديم خدمة حديثة تواكب التقدم التكنولوجي، وتتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.