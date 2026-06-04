أعلن بنك القاهرة عن طرح شهادات ادخار جديدة بأسعار فائدة تنافسية متنوعة، لتقديم حلول ادخارية واستثمارية مرنة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء وتعزز من قيمة العائد على مدخراتهم.

وأوضح البنك في بيان اليوم أنه تم إطلاق شهادتين تحت اسم بريمو Affluent بحد أدنى للربط مليون جنيه الأولى بعائد سنوي يبلغ 18.50% ودورية صرف عائد سنوية، بينما تأتي الشهادة الثانية بعائد سنوي يبلغ 17.50% ودورية صرف عائد ربع سنوية.

كما طرح البنك مجموعة إضافية من الشهادات الادخارية الأخرى، من بينها شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد شهري ثابت يبلغ 17.25% وبحد أدنى للربط مليون جنيه.

ويأتي ذلك بجانب شهادة ادخار متدرجة العائد لمدة 3 سنوات تبدأ بعائد 18% في السنة الأولى، و16% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، مع دورية صرف عائد شهرية وبحد أدنى للربط 50 الف جنيه.

وقال محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك، إن طرح هذه المجموعة الجديدة من شهادات الادخار يأتي في إطار جهود البنك على تقديم حلول ادخارية واستثمارية متنوعة تمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار دورية صرف العائد بما يتوافق مع احتياجاتهم وأهدافهم المالية.

وأكد البنك مواصلة تطوير محفظة منتجات الادخار والاستثمار وتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تحقيق أفضل عائد للعملاء وتعزز من تنافسيته في السوق المصرفية المصرية.