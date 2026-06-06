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القيادة المركزية الأمريكية.. إسقاط مسيرات وقصف رادارات إيرانية في قشم وغوروك

كتب : وكالات

02:32 ص 06/06/2026 تعديل في 02:34 ص

طائرة مسيرة

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز، مشيرة إلى أن هذه الطائرات شكلت تهديدًا مباشرًا للملاحة البحرية في المنطقة.

وأضافت القيادة المركزية، في بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الأمريكية نفذت ضربات استهدفت مواقع رادار إيرانية في جزيرتي قشم وغوروك.

وأكد البيان أن التحركات الإيرانية الأخيرة في محيط مضيق هرمز تمثل تهديدًا متصاعدًا لأمن الملاحة الدولية، ما استدعى الرد العسكري وفق ما وصفه بالإجراءات الدفاعية.

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مضيق هرمز المسيرات الرادارات

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