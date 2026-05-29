رئيس اتحاد بنوك مصر: المصريون سحبوا 100 مليار جنيه آخر 9 أيام قبل العيد

كتب : منال المصري

03:41 م 29/05/2026

ماكينات الصراف الآلي

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن المصريين استخدموا قبل إجازة العيد نحو 100 مليار جنيه في 9 أيام.

وطالب الإتربي في منشور على صفحته على فيس بوك، العملاء بضرورة استخدام التطبيقات المالية المصرفية للدفع الإلكتروني مثل إنستاباي والمحافظ الذكية بهدف تقليل استخدام الكاش وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكد الإتربي تراجع ضغط السحب من ماكينات الصراف الآلي من 4 مليارات جنيه و4.5 مليار جنيه يوميا قبل إجازة عيد الأضحى إلى أقل من مليار جنيه في أول أيام العيد بعد صرف الرواتب والمعاشات.
وأكد أن عدد ماكينات الصراف الالي في البنك الاهلي وبنك مصر وصل إلى 13.5 ألف ماكينة وباقي البنوك مجتمعة نفس الرقم.

كان محمد الإتربي قال في وقت سابق أن العملاء سحبوا في يومين قبل العيد 9 مليارات جنيه من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري.

