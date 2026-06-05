انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 35 و51 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الاثنين الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 46 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية

51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، بتراجع 48 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 46 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا للشراء والبيع.