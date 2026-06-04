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سعر الدولار ينخفض في 9 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

كتب : آية محمد

04:06 م 04/06/2026

سعر الدولار

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انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و18 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، بينما استقر في بنك قناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

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سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

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