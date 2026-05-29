كشف محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري واتحاد بنوك مصر عن استعدادات البنك لتوفير النقدية الكاش للعملاء للتغلب على زيادة الضغط على ماكينات الصراف الآلي خلال إجازات الأعياد.

وأوضح في منشور له على فيسبوك أن البنك تعاقد مع بعض محطات البنزين وبعض السوبر الماركت كاستخدامهم ماكينات صرف لعملاء البنك الاهلي.

بالإضافة إلى إتاحة 28 سيارة متنقلة بها ماكينات صراف آلي في عدد من المحافظات للتغلب على أزمة ظهور طوابير حول الماكينة التي ترهق للمواطنين.

وأكد الإترب أن البنك الأهلي وفر نقاط بيع (POS) في أغلب منافذ البيع بعدد تجاوز 1.35 مليون نقطة بيع بالاضافة المحافظ الإلكترونية وخدمة إنستاباي بهدف تعزيز خدمة التحول الرقمي وتنفيذ رؤية الدولة لتقليل تداول الكاش وتشجيع الدفع الإلكتروني.

وناشد الإتربي المواطنين باستخدام طرق الدفع الالكترونية لتخفيف الأعباء عليهم وعلي القطاع المصرفي.