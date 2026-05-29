إعلان

رئيس البنك الأهلي يكشف حلولا بديلة لتوفير السيولة للعملاء دون زيارة ATM

كتب : منال المصري

03:24 م 29/05/2026

محمد الإتربي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري واتحاد بنوك مصر عن استعدادات البنك لتوفير النقدية الكاش للعملاء للتغلب على زيادة الضغط على ماكينات الصراف الآلي خلال إجازات الأعياد.

وأوضح في منشور له على فيسبوك أن البنك تعاقد مع بعض محطات البنزين وبعض السوبر الماركت كاستخدامهم ماكينات صرف لعملاء البنك الاهلي.

بالإضافة إلى إتاحة 28 سيارة متنقلة بها ماكينات صراف آلي في عدد من المحافظات للتغلب على أزمة ظهور طوابير حول الماكينة التي ترهق للمواطنين.

وأكد الإترب أن البنك الأهلي وفر نقاط بيع (POS) في أغلب منافذ البيع بعدد تجاوز 1.35 مليون نقطة بيع بالاضافة المحافظ الإلكترونية وخدمة إنستاباي بهدف تعزيز خدمة التحول الرقمي وتنفيذ رؤية الدولة لتقليل تداول الكاش وتشجيع الدفع الإلكتروني.

وناشد الإتربي المواطنين باستخدام طرق الدفع الالكترونية لتخفيف الأعباء عليهم وعلي القطاع المصرفي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الإتربي البنك الأهلي إنستاباي ماكينات الصراف الآلي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ما سبب تحول اللحوم للرمادي أو البني داخل الفريزر؟
نصائح طبية

ما سبب تحول اللحوم للرمادي أو البني داخل الفريزر؟
د. عباس شراقي يكشف لمجدي الجلاد أسرار سد النهضة: هل مصر في خطر؟
مصراوى TV

د. عباس شراقي يكشف لمجدي الجلاد أسرار سد النهضة: هل مصر في خطر؟
بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
اقتصاد

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
"سنرقص للصباح ونوزع الحلوى".. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
شئون عربية و دولية

"سنرقص للصباح ونوزع الحلوى".. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
أقل من مليار جنيه يوميا.. رئيس البنك الأهلي: ضغط السحب من الـATM تراجع
أخبار البنوك

أقل من مليار جنيه يوميا.. رئيس البنك الأهلي: ضغط السحب من الـATM تراجع

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي