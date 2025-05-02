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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

11:04 ص الجمعة 02 مايو 2025

الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية يوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 13.52 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.59 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.5 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.5 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

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