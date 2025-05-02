انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية يوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
بنك القاهرة: 13.52 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.59 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك الإسكندرية: 13.5 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.5 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
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