ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.5 جنيه للشراء، بزيادة 31 قرشًا، و55.74 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 55.55 جنيه للشراء، بزيادة 34 قرشًا، و55.78 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك القاهرة: 55.51 جنيه للشراء، بزيادة 33 قرشًا، و55.73 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.5 جنيه للشراء، بزيادة 31 قرشًا، و55.74 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.53 جنيه للشراء، بزيادة 35 قرشًا، و55.76 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.