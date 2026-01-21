إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:12 ص 21/01/2026

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.45 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و126.02 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.03 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.37 جنيه للشراء، و66.10 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 152.88 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و155.51 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

