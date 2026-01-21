تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بمنتصف تعاملات الأربعاء 21-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.