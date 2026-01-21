إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:34 م 21/01/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بمنتصف تعاملات الأربعاء 21-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار مقابل الجنيه تراجع سعر الدولار في 5 بنوك سعر بيع الدولار سعر شراء الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باعت دمه بـ 50 ألف جنيه.. صدمة في "جنايات المنصورة" بعد تنازل زوجة قتيل
أخبار المحافظات

باعت دمه بـ 50 ألف جنيه.. صدمة في "جنايات المنصورة" بعد تنازل زوجة قتيل
"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
حوادث وقضايا

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
أخبار و تقارير

الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
ماتوا وهم ينتظرون الحلوى.. حكاية "عصافير الراهب" الثلاثة الذين غدر بهم
أخبار المحافظات

ماتوا وهم ينتظرون الحلوى.. حكاية "عصافير الراهب" الثلاثة الذين غدر بهم
النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة
أخبار مصر

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي