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الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات اليوم

11:22 ص الأربعاء 09 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 39 و 46 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء ، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.63 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.63 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.64 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.64 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.6 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.63 جنيه للشراء، و 51.73 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.66 جنيه للشراء، بزيادة 42 قرشًا، و51.76 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا.

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