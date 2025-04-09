الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات اليوم
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 39 و 46 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء ، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 9 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 51.63 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 51.63 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 51.64 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 51.64 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 51.6 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 51.63 جنيه للشراء، و 51.73 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.66 جنيه للشراء، بزيادة 42 قرشًا، و51.76 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا.
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