قبل وقفها خلال ساعات.. فرصة أخيرة لشراء الشهادة ذات العائد القياسي 27%

كتبت- منال المصري:

مكن بنكا الأهلي ومصر عملاء القطاع المصرفي من شراء الشهادة مرتفعة العائد ذات أجل سنة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي على مدار اليوم السبت عبر "الإنترنت والموبايل البنكي" قبل وقف العمل بها بداية من الساعات الأولى ليوم الأحد لإتاحة فرصة أخيرة للمدخرين للتمتع بأسعار عائد مرتفعة.

أرجأ البنكان الحكوميان، ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، وقف الشهادة لمدة 5 أيام بعد أن قررت لجنة الأصول والخصوم الأربعاء الماضي وقف العمل بها على أن يسري قرار الوقف من غد الأحد.

كما قرر أكبر بنكين في القطاع المصرفي إتاحة فرصة أخيرة أيضا لشراء الشهادات ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت 21.5% يصرف شهريا، والعائد المتدرج الذي يصل إلى 30% في السنة الأولى حتى اليوم السبت على أن يتم خفض العائد 2% على الإصدارات الجديدة من غد.

ولأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي على مدار آخر 10 سنوات ترجأ البنوك وقف الشهادة بعد قرار لجنة الأوصول والخصوم إنطلاقا من إتاحة فرصة للعملاء لاستثمار أموالهم بعائد مجزي.

وجاء قرار البنكين عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بخفض سعر الفائدة 2.25% إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ليبدأ رحلة التيسير النقدي أي دعم النمو عن الادخار.

ويقدم مصراوي في السطور التالية خطوات شراء الشهادة مرتفعة العائد الذي يصل إلى 27% أو الشهادة الثلاثية للعائد المتدرج والثابت.

جاء قرار البنكين الحكوميين بعد وقت قصير من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات في اجتماع الخميس الماضي إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

خطوات شراء الشهادة من الإنترنت والموبايل البنكي في الأهلي ومصر قبل وقف العمل بها خلال ساعات.

-الدخول على الصفحة الرئيسية للتطبيق التي تحتوي على الخدمات المتاح استخدامها من خلال الموبايل أو موقع البنك.

- الضغط على خانة تسجيل الدخول وكتابة الكود الخاص بالعميل والمكون من 8 أرقام ثم إدخال الرقم السري والضغط على دخول.

- الضغط على "إصدار شهادة أو وديعة" والاختيار منها على إصدار شهادة بعائد 23.5% أو 27% أو الشهادة متدرجة العائد التي تصل إلى 30% في السنة الأولى أو الشهادة الثلاثية للعائد الثابت 21.5% حسب رغبة كل عميل.

- التأكيد على الحساب البنكي المراد الشراء منه الوعاء الادخاري ثم الضغط على المتابعة.

- يظهر أمام العميل معلومات كاملة عن الوعاء الادخاري الذي قام العميل بتحديد الاستثمار فيه، ويتاح له الضغط على زر التأكيد أو إلغاء.

- بعد الضغط على تأكيد الشراء يتم إصدار الشهادة أو الوديعة التي قام بشرائها.

- تظهر رسالة تأكيد البنك بتنفيذ عملية الشراء وإدراج قيمة الوعاء الادخاري ضمن منتجاته في البنك.

- قد يواجه العملاء خطأ في تنفيذ العملية وعليهم المحاولة مرة أخرى.

- يتم تفعيل طلب العميل بشراء الشهادة مع أول يوم عمل للبنكين.