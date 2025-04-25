انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات يوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وأغلقت البنوك أبوابها أمس الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء على أن تعود للعمل يوم الأحد المقبل وفق المواعيد الرسمية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.54 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.54 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.62 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.53 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.56 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.57 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.62 جنيه للبيع.