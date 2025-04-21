خطوات شراء شهادة الـ27% في بنكي الأهلي ومصر خلال الإجازة

كتبت- منال المصري:

يواصل بنكا الأهلي ومصر تفعيل شراء الشهادة مرتفعة العائد الذي يصل إلى 27% عبر الإنترنت والموبايل البنكي لتكون في متناول يد العملاء خلال أيام الإجازة قبل قرار وقف العمل بها وخفض العائد عليها.

كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا عقد لجان الأصول والخصوم "ألكو" المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة اجتماعها غدا أو بعد غد وجاء ذلك فور قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 2.25% على الإيداع والإقراض الخميس الماضي.

ولأول مرة من 4 سنوات ونصف خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.25% إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.

وتزامن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة مع إجازة البنوك يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم وهو ما أدى إلى إرجاء الأهلي ومصر حسم مصير الفائدة على الشهادات حتى أول يوم عودة للعمل غدا.

ويعرض مصراوي في السطور التالية خطوات شراء الشهادة مرتفعة العائد عبر الإنترنت والموبايل البنكي اليوم.

-الدخول على الصفحة الرئيسية للتطبيق التي تحتوي على الخدمات المتاح استخدامها من خلال الموبايل أو موقع البنك.

- الضغط على خانة تسجيل الدخول وكتابة الكود الخاص بالعميل والمكون من 8 أرقام ثم إدخال الرقم السري والضغط على دخول.

- الضغط على "إصدار شهادة أو وديعة" والاختيار منها على إصدار شهادة بعائد 23.5% أو 27% حسب رغبة كل عميل.

- التأكيد على الحساب البنكي المراد الشراء منه الوعاء الادخاري ثم الضغط على المتابعة.

- يظهر أمام العميل معلومات كاملة عن الوعاء الادخاري الذي قام العميل بتحديد الاستثمار فيه، ويتاح له الضغط على زر التأكيد أو إلغاء.

- بعد الضغط على تأكيد الشراء يتم إصدار الشهادة أو الوديعة التي قام بشرائها.

- تظهر رسالة تأكيد البنك بتنفيذ عملية الشراء وإدراج قيمة الوعاء الادخاري ضمن منتجاته في البنك.

- قد يواجه العملاء خطأ في تنفيذ العملية وعليهم المحاولة مرة أخرى.

- يتم تفعيل طلب العميل بشراء الشهادة مع أول يوم عمل للبنكين.