لليوم الرابع على التوالي.. البنوك إجازة اليوم بمناسبة عيد شم النسيم

كتبت- منال المصري:

تغلق البنوك أبوابها أمام الجمهور لليوم الرابع على التوالي اليوم الاثنين بمناسبة عيد شم النسيم بعد أن أغلقت أمس بمناسبة عيد القيامة المجيد، وفق تعليمات البنك المركزي.

جاءت إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم عقب يومي العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت لتغلق البنوك أبوابها على مدار 4 أيام على التوالي.

وتعود البنوك للعمل بكاقة فروعها البالغ عددها أكثر من 5 آلاف فرع منتشرة على مستوى الجمهورية غدا الثلاثاء في المواعيد الرسمية من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا للجمهور ومن الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين.

وتتيح البنوك على مدار أيام الإجازة الخدمات المصرفية من خلال أذراعها الإلكترونية وهي ماكينات الصراف الآلي لخدمات السحب والإيداع والموبايل والإنترنت البنكي للتعامل على الحسابات وإنستاباي للتحويلات اللحظية على مدار 24 ساعة.