ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار خلال منتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ بين قرشين و 8 قروش، في 9 بنوك خلال منتصف تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات الصباحية، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.69 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و50.78 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.