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رقم قياسي.. كيف تطورت ودائع عملاء بنوك مصر بعد التعويم؟

03:05 م الإثنين 03 مارس 2025

حسابات العملاء في البنوك

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كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي رصيد ودائع العملات الأجنبية بكافة بنوك مصر (غير شاملة البنك المركزي) عند أعلى مستوى قياسي خلال أول 11 شهرا من تحرير سعر الصرف، وفق بيانات البنك المركزي.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء بالقطاع المصرفي المصري 16.5% إلى 59.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل نحو 50.81 مليار دولار في فبراير 2024 قبل قرار تحرير سعر الصرف بشهر واحد.

تم احتساب سعر الصرف عند 30.94 جنيه في فبراير 2024 و50.28 جنيه بنهاية يناير الماضي.

كانت مصر لجأت إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة التمويل الأجنبي وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار 66% مقابل الجنيه.

والودائع بالنقد الأجنبي بالبنوك تضم ودائع جارية-استثمار أقل من سنة- وغير جارية- استثمار أكثر من سنة- للقطاع الخاص والحكومي والأفراد العاديين.

ويعرض مصراوي تطور الودائع بالعملات الأجنبية خلال أول 11 شهرا من تحرير سعر الصرف في (الرسم التفاعلي) التالي:

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