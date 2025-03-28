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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال أسبوع

11:26 ص الجمعة 28 مارس 2025

الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، بينما ارتفع في بنك القاهرة، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.41 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.41 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 13.43 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.48 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

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