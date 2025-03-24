10 و20 جنيها الأكثر طلبا.. إقبال العملاء على صرف "فكة العيد" الجديدة بالبنوك

كتبت- منال المصري:

تشهد فروع البنوك إقبالا من العملاء لصرف فكة العيد الجديدة بمناسبة "عيدية العيد" أحد العادات المصرية القديمة للاحتفال بعيد الفطر مع أقاربهم وأولادهم وجيرانهم.

من أحد عادات المصريين خلال عيد الفطر تقديم المعايدة على أولادهم وأقاربهم ومعارفهم بمبالغ رمزية من النقود الجديدة تحت اسم "عيدية العيد" للتعبير عن فرحة العيد ووجود حالة من الألفة والمحبة.

وقال مديرون في بعض الفروع لـ"مصراوي"، إن الفروع تسلمت من البنك المركزي حصصها من النقدية الجديدة ذات الفئات الورقية المختلفة بهدف إتاحتها للعملاء لاستبدال النقود القديمة بأخرى جديدة بمناسبة "عيدية" عيد الفطر.

وأوضح أن الفئات الورقية من النقدية الجديدة تتراوح من فئة الـ 5 و 10 جنيهات، و20 و50 جنيها و100 و200 جنيه ويتم توزيعها على العملاء بالتوازن بين الفئات الورقية المختلفة.

وأضاف مدير أحد الفروع، أن الإقبال من العملاء على فئات النقدية تتمثل في 10 و20 و50 جنيها بشكل أكبر من الـ 100 و200 جنيه.

ويتم صرف النقدية الجديدة من أي فرع من فروع البنوك بشرط يكون العميل لديه حساب في البنك ليحظى بمبالغ من النقدية أكبر وبعض البنوك توافق على الصرف لغير العملاء لكن بمبالغ قليلة.

وتتباين المبالغ لصرف النقدية الجديدة من عميل إلى آخر حسب نوع حسابه وحسب الحصص المتاحة لكل فرع بهدف إتاحة النقود لأكبر عدد من العملاء.

كما بعض البنوك تتيح للعملاء نقدية معدنية من الجنيهات بعد استلامها من وزراة المالية حيث المركزي مسؤول فقط عن طباعة النقود الورقية دون المعدنية التابع لمصلحة صك العملة بالمالية.