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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

10:53 ص الجمعة 14 مارس 2025

الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

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