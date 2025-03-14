سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.