سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
10:53 ص الجمعة 14 مارس 2025
كتبت- آية محمد:
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
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