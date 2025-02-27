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ارتفع في 9 بنوك .. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم

03:47 م الخميس 27 فبراير 2025

أسعار الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 4 و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 9 بنوك، بينما استقر في بنك القاهرة، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.


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