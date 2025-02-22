بعد قرار المركزي.. أسعار العائد المرتفعة على الشهادات بالبنوك غدا

كتب- منال المصري:

تستأنف البنوك بيع شهادات الادخار للعائد الثابت دون تغيير في أول يوم عمل لها غدا الأحد بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

يوم الخميس أبقى البنك المركزي في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري على سعر لفائدة للمرة السابعة على التوالي عند مستوياتها القياسية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتثبيت المركزي لأسعار الفائدة سيساعد في تمهل الحكومة بإعادة النظر في خفض أسعار العائد على الشهادات للعائد الثابت بعد الحفاظ على معدلات الإقراض مرتفعة.

قبل قرار المركزي قرر البنك التجاري الدولي وQNB والمصري الخليجي خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار في خطوة استباقية لقرار المركزي المرتقب لخفض العائد على خلال الاجتماعات المقبلة.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 10 بنوك بعد قرار المركزي.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك مصر

شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد كالتالي:

يتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك الإسكندرية

شهادة "إليكس ستار بلس" الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا.

البنك التجاري الدولي

شهادة بريميوم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 17% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة بلس الثلاثية: يبلغ سعر الفائدة 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة برايم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 15% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

البنك المصري الخليجي

شهادة بريميم أجل 3 سنوات: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك saib

الشهادة الثلاثية برايم: سجل سعر الفائدة 22% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

الشهادة الثلاثية: يتباين سعر الفائدة بين 21% سنويا ويصرف العائد شهريا، و22.1% ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

بنك HSBC

الشهادة لثلاثية: تصرف عائدا 20.5% بشكل شهري ويبدأ الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

بنك QNB الأهلي

الشهادة الثلاثية: يتراوح سعر الفائدة بين 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، و18.55% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و18.60% سنويا يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و18.66% سنويا يصرف العائد بشكل سنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة لا يقل عن 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية فيرست بلس: تقدم أعلى عائد على مستوى الشهادات المطروحة بالبنك يصل إلى 20% ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى عن شرائها 5 ملايين جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشهادة الثلاثية Luxury: تقدم عائد يتراوح بين 18.5% يصرف شهريا و20% يصرف سنويا ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.