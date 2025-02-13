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في 6 بنوك.. ارتفاع سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم

03:55 م الخميس 13 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 6 بنوك، بينما تراجع في 3 بنوك، فيما استقر في بنك القاهرة، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

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