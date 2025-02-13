في 6 بنوك.. ارتفاع سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 6 بنوك، بينما تراجع في 3 بنوك، فيما استقر في بنك القاهرة، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
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