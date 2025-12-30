ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.66 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 12.66 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 12.66 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 12.69 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، 12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.